Une femme enceinte évacuée à pied par la protection civile

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 718 lecture(s)

Une femme enceinte du village Ouled Gacem, situé à 10 kilomètres au sud de la commune de Sour El-Ghozlane, a été prise de contractions hier dans l’après-midi. Dans l’impossibilité d’atteindre le village à bord de l’ambulance, via la route bloquée par la neige, les pompiers de l’unité de Sour El-Ghozlane ont dû parcourir une distance de 4 km à pied, en aller-retour et dans des conditions extrêmement difficiles, afin d’atteindre le domicile de la parturiente en question. Cette dernière a été évacuée vers la maternité de l’hôpital de Sour El-Ghozlane. Les villageois, qui avaient épaulé les agents de la protection civile dans cette rude mission, ont salué le courage et la détermination de ces pompiers, sans lesquels cette femme enceinte aurait été en danger de mort.

