Grande panne d’électricité dans la wilaya

19 Janvier 2017

Les hauteurs de Kabylie sont privées d’électricité depuis avant-hier pour certaines localités. Hier, une grande panne est venue accentuer la situation qui prévalait. Le directeur de la SDC de la wilaya de Tizi Ouzou, M. Bara, a imputé cette panne aux violentes turbulences climatiques qui ont affecté les circuits de transport du courant et risque de prendre du temps à cause de la persistance de la tempête de neige qui rend l’intervention des éléments de son entreprise très difficiles sur le terrain, notamment en zones montagneuses. Les régions touchées sont particulièrement celles du Sud de la wilaya, de l'Est et même certaines localités du centre et du nord. M. Bara assure néanmoins que plusieurs équipes de la SDC, assistées par les privés, sont à pied d’œuvre sur le terrain et procéderont progressivement au rétablissement du courant.

S. A.