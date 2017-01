Suspensions des cours dans plusieurs facultés

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 495 lecture(s)

Les facultés des lettres et des langues et des sciences humaines, les départements des sciences économiques et celui des sciences juridiques de l’université Akli Mohand Oulhadj ont été paralysés, hier matin, à cause des intempéries et des fortes chutes de neige survenues la veille. Ainsi, tôt dans la matinée d'hier, tous les amphithéâtres et les salles de cours que comptent lesdites facultés et départements étaient fermées. Interrogés à ce sujet, les services du rectorat nous ont confié qu’il y a des perturbations et des fermetures au niveau des réseaux routiers. Ainsi donc, bon nombre d’étudiants et d’enseignants n’ont pu se déplacer jusqu’à l’université. Les quelques étudiants et étudiantes rencontrés dans l’enceinte de l’université étaient soit des habitants de la ville de Bouira, soit des résidents des cités U, le transport universitaire étant inexistant à cause des routes bloquées par la neige.

Aziz Cheboub