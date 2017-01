34 RN et 64 CW obstrués !

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 856 lecture(s)

Les services de la gendarmerie nationale ont fait état, hier, de 34 routes nationales et 64 chemins de wilayas qui sont bloqués à la circulation, suite à un amoncellement de neige.

«Il a été enregistré l'obstruction de 34 routes nationales et 64 chemins de wilayas suite à l'amoncellement de neige à travers 100 communes des wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, M’Sila, Djelfa, Aïn-Defla, Tissemsilt, Skikda, Constantine, Mila, Béjaïa, Jijel, Batna, Guelma, Sétif, Bordj Bou-Arreridj et Souk-Ahras», a fait savoir le bilan rendu public, hier, par la cellule de communication de la gendarmerie nationale. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, il s’agit de la RN15 reliant Tizi-Ouzou à Bouira au Col de Tirourda, commune d’Iferhounène, la RN33 reliant Tizi-Ouzou à Bouira à hauteur du village Assoul dans la circonscription communale d’Aït Boumahdi, la RN12 reliant Tizi-Ouzou à Béjaïa au lieu-dit Tamlihet dans la commune de Yakouren sur une distance de 8 km, le CW9 reliant Tizi-Ouzou à Béjaïa au lieu-dit Mazgan sur une distance de 1,5 km, dans la circonscription communale d'Illoula Oumalou, le CW253 reliant la RN15 à la localité d’Illilten, au Col de Chelata dans la commune d’Iferhounène, le CW251 reliant Tizi-Ouzou à Béjaïa au lieu-dit Bounhir dans la commune d’Illoula-Oumalou, le CW159 reliant Zekri à la RN12 sur une distance de 40 km dans la commune de Zekri et le CW8 reliant Zekri à Aït-Chafaâ, sur une distance de 40 km, dans la commune de Zekri. Pour ce qui est de la wilaya de Bouira, les routes qui sont bloquées à la circulation sont la RN15 reliant Bouira à Tizi-Ouzou au Col de Tirourda dans la commune d'Aghbalou, la RN33 reliant Bouira à Tizi-Ouzou à hauteur de Tikjda dans la commune d’El-Asnam, la RN30 reliant Tizi-Ouzou à Bouira au Col de Tizi N’Kouilel dans la commune de Saharidj, la RN62 reliant Sour El-Ghozlane à Dechmia à hauteur du douar El Hamadia dans la commune de Dechmia et la RN14 reliant Bordj-Okhriss à Taguedit à hauteur du village El-Ouilette dans la commune de Bordj-Okhriss. Il s’agit également du CW25 reliant Mesdour à Taguedit à hauteur des villages Kachama et El-Kharachiche dans la commune de Mesdour, le CW24 reliant Bordj-Okhriss à Taguedit à hauteur du village de Guadane dans la commune de Bordj-Okhriss, le CW17 entre les communes de Guerrouma à Lakhdaria, le CW93 entre les communes de Z'barbar à Tablat (Bouira), le CW5 reliant la RN5 et le CW6 à hauteur des villages de Bezitt et Béni Fouda sur une distance de 7 km, dans la circonscription communale d'Ait Laaziz, le CW6 entre les communes d'Aït Laâziz à Boghni (Tizi-Ouzou).

Samira Saïdj