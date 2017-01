Béni Maouche et Benidjellil lancent un SOS à l’ANP

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 1442 lecture(s)

Situées sur les hauteurs à plus de 1 200 mètres d’altitude, les communes de Béni Maouche et Benidjellil sont coupées du reste du monde suite à la neige tombée durant toute la nuit de mardi, atteignant 80 cm à certains endroits. Les populations les plus touchées sont celles des villages. Contactés, les P/APC ont lancé des cris de détresse. Loudjanai Khaled, maire de Béni Maouche, a même fait appel à l’armée pour leur venir en aide. «Nous avons réquisitionné dix engins des travaux publics qui ont travaillé toute la nuit sans pouvoir déneiger les routes, du fait qu’ils ne sont pas faits pour ce genre de mission. Nous avons eu quatre malades que nous avons pu transférer sur des engins des villages à la polyclinique du chef-lieu. Comme tous les villages sont coupés du reste du monde, j’ai saisi le chef de cabinet du wali qui a saisi à son tour le commandant du secteur militaire pour une intervention rapide des militaires. Je lance un cri de détresse à tous ceux qui peuvent nous venir en aide de bien vouloir le faire, car nous en avons vraiment besoin. Que peut-on faire dans des endroits où la neige à atteint 80 cm. Dieu merci si pour le moment nous ne sommes pas en rupture de gaz et de vivres. Mais si cet isolement persiste, nous aurons de gros problèmes», a fait savoir le maire de Béni Maouche, joint hier par téléphone. La commune de Benidjellil est dans la même situation d’isolement, selon Titem Hachemi, le P/APC, joint aussi par téléphone. «Malgré les moyens de l’APC qui se limitent à un chasse neige et un retro-chargeur et la réquisition de tous les chauffeurs de l’APC, nous n’avons pas pu maîtriser la situation. D’ailleurs, les deux engins sont tombés en panne. Toutes les routes sont obstruées et par ricochet toutes les localités sont coupées du reste du monde. Nous avons décrété une alerte rouge et avons installé une cellule de crise. L’urgence c’est d’ouvrir les routes principales et ensuite les accès aux villages», a déclaré notre interlocuteur qui a signalé, par ailleurs, qu’aucune pénurie de gaz n’est survenue pour le moment grâce à la mobilisation de Naftal et des particuliers qui, toute la semaine, approvisionnaient régulièrement les points de vente.

L Beddar