Plusieurs villages isolés à Bouira

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 750 lecture(s)

Plusieurs routes étaient coupées à la circulation, hier matin, dans les régions de l’Ouest et du Sud de la wilaya de Bouira, en raison des chutes de neige enregistrées ces dernières 48h et du verglas. On citera, entre autres, la RN18 sur sa partie reliant la ville d’Aïn-Bessem à Bouira, où d’importantes couches de verglas ont été constatées, ce qui a rendu la circulation automobile impossible le long de cet axe routier. Toujours à Aïn-Bessem, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés par les autorités locales, la subdivision des travaux publics et l’armée nationale populaire pour l’ouverture de la RN25 au niveau du village de Sidi-Yahia, fermée durant la soirée d’avant-hier à cause de l'amoncellement de la neige. Hier matin, plusieurs camions transportant des bonbonnes de gaz butane ont pu accéder aux villages de Sidi-Yahia, Sidi-Ziyane et Lahouachiria. Dans la commune d’Aïn-Bessem, les cours n’ont pas eu lieu dans la majorité des établissements scolaires, qui sont restés fermés et les élèves renvoyés chez eux dès 8 heures. Du côté des communes de Souk El-Khmiss et El-Mokrani, au Nord-ouest de la wilaya, une pénurie de gaz butane a été signalée en raison de la fermeture de la route reliant ces deux communes à Aïn-Bessem. Les importantes chutes de neige et les couches de verglas ont rendu la mission des engins de l’APC difficile, particulièrement dans les deux villages d’Ouled Lahagua et Legaya, relevant de la commune de Souk El-Khmiss, où les routes sont restées fermées depuis mardi dernier, plongeant ainsi des centaines de familles dans l’isolement le plus total. Dans la daïra de Sour El-Ghozlane, les RN 62 et 8 ont été rouvertes à la circulation, respectivement au niveau de Dechmia et du col de Dirah, par les équipes de l’unité spéciale de l’intervention routière (USIR) de la DTP de Bouira, appuyées par des engins de la SDC et de Kahrif. La situation était plus critique au niveau des deux villages d’Ouled Gacem et Ouled Tajin, relevant de la commune de Sour El-Ghozlane, où les agents de l’USIR et de la SDC n’ont pas pu rouvrir la route communale reliant ces deux villages à Sour El-Ghozlane, en raison de l’épaisseur de la neige qui a dépassé les 40 cm par endroit. Toujours au niveau de ces deux villages, une pénurie de gaz butane a été signalée par les villageois. Dans la daïra de Bordj-Okhriss, à l’extrême sud de la wilaya, plusieurs routes sont restées bloquées par la neige et des communes entières, à l’image d’El-Mesdour et de Taguedit, étaient isolées.

