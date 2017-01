«La situation est normalisée à près de 98%»

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 809 lecture(s)

Le chef de cabinet du wali a indiqué que son département a anticipé la situation : «Le premier réflexe a été de transmettre le BMS à toutes les directions concernées : aux daïras et aux APC. Nous avons immédiatement mis en place une cellule de veille et nous nous sommes mobilisés pour intervenir rapidement et efficacement. Par endroits, la neige a atteint une épaisseur de 60 cm. Ce qui a été à l’origine du blocage des routes et de coupures du courant électrique. Notre priorité est la préservation des vies humaines et, heureusement, nous n’avons enregistré aucune perte, du moins proprement causée par les intempéries. Nous avons, également, privilégié l’ouverture des routes, suivant leur importance, dans le but d’assurer l’approvisionnement des populations et du rétablissement du courant électrique. En somme, tous les moyens ont été mobilisés et je peux, d’ores et déjà, dire que la situation est normalisée à 98%. Il reste encore des perturbations au niveau de quelques localités, comme à Azeffoun, Aïn El Hammam et Larbaâ Nath Irathen, mais nos équipes d’intervention sont sur place et travaillent de jour comme de nuit. La cellule d’écoute est toujours en place et tout le travail se fait en parfaite coordination avec les secteurs concernés. Le wali a, aussi, décidé, par arrêté, d’une opération de solidarité en faveur des SDF et des migrants. Tous ces gens seront secourus et hébergés au niveau d’un site d’accueil ouvert en face de la pompe Chabane, où ils auront droit à un lit, des couvertures, du chauffage et des repas chauds».

G. M. H.