Retour à la normale

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 492 lecture(s)

La majorité des routes bloquées par la neige, durant la journée du mercredi dernier dans la wilaya de Bouira, ont été rouvertes jeudi dernier. C’est du moins ce qu’a assuré le colonel du groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya, qui s’est exprimé hier sur les ondes de la radio Soummam. Le même responsable fera état des opérations de déneigement pour la libération de plusieurs accès routiers, notamment au niveau de Sour El-Ghozlane, Bordj Okhriss, Aïn-Bessem, Souk El-Khmiss, El-Esnam, Haïzer, M’Chedallah, Saharidj et Aghbalou. Des opérations qui ont vu la mobilisation de plusieurs détachements de l’armée nationale populaire, notamment dans les communes d’El-Esnam (Tikjda), Saharidj (Villages Imezdurar et Ath-Oulvane), Aïn-Bessem, Ath-Laâziz et Souk El-Khmiss. Le même responsable sécuritaire a assuré, par ailleurs, que des efforts sont toujours consentis pour la libération des RN 33, 30 et 15, toujours bloquées respectivement au niveau d’Aswel, Tizi N’kouillal et au col de Tirourda, en raison d’importantes chutes de neige, des terrains fort accidentés et de la dégradation des conditions météorologiques qui ont rendu la tâche des éléments de l’ANP très difficile. Tout en appelant les automobilistes à plus de vigilance sur les routes, le même responsable a assuré que la circulation routière est revenue à la normale sur l’autoroute Est-ouest et qu’aucun accident majeur n’a été signalé durant la durée du BMS. Par ailleurs, le dispositif d’intervention a été maintenu par les services de la wilaya, en prévision des nouvelles précipitations prévues pour aujourd’hui et demain.

O. K.