Six personnes dont deux sages-femmes arrêtées à Bouira

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 932 lecture(s)

Les éléments de la gendarmerie de Bouira ont appréhendé 6 personnes dont l’âge varie entre 19 et 60 ans accusées de trafic de psychotropes. Ces personnes, dont deux sages-femmes, toutes originaires des localités d’Aïn Laloui et du village Said Abid, s’adonnaient à la vente de psychotropes qu’elles se procuraient illégalement. C’est au bout d’une enquête de plusieurs jours que les 6 suspects ont été arrêtés et déférés devant le parquet de Bouira. Ils ont été mis en détention provisoire en attendant leur jugement. Par ailleurs, les mêmes services de la gendarmerie ont appréhendé 21 individus impliqués dans une affaire de recel de vol de téléviseurs. Il s’agit d’un homme se faisant passer pour un commerçant qui avait délesté un grossiste en électroménager d’un lot de 150 téléviseurs pour une valeur marchande de 599 millions de centimes. Les éléments de la gendarmerie ont immédiatement déclenché une enquête suite à la plainte déposée par le grossiste et pas moins de 21 personnes ont été entendues par les services de sécurité les suspectant d’avoir facilité l’écoulement de cette marchandise. Une marchandise qui a toutefois pu être entièrement récupérée. Les suspects seront présentés, demain dimanche, devant le procureur et devront répondre des faits qui leur sont reprochés, à savoir recel et tentative d’écoulement de marchandises volées.

Hafidh B.