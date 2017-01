Quatre membres d’une famille décèdent asphyxiés par le gaz

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 470 lecture(s)

Quatre personnes, membres d’une seule famille, ont trouvé la mort, hier, par asphyxie au monoxyde de carbone, au village Ouled Ali relevant de la commune de Ridan à l’extrême sud de la wilaya de Bouira. Selon une source locale, ce sont les voisins de cette famille qui ont donné l’alerte durant la matinée et les éléments de la Protection civile sont intervenus vers 10h de la même journée pour l’évacuation de 4 personnes décédées, intoxiquées par le monoxyde de carbone à l'intérieur de leur habitation. Selon la même source, les victimes sont un homme âgé de 38 ans, une femme âgée de 34 ans et leurs enfants, un garçon âgé de 3 ans et une fillette âgée de 6 ans. Un chauffage à gaz défectueux serait à l'origine de cet accident domestique, précise la même source. Les victimes ont été transportées à l'hôpital de la ville de Sour El-Ghozlane pour les besoins d’autopsie et une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de ce drame.

O. K.