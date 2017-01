Un homme retrouvé mort au centre-ville

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 486 lecture(s)

Les circonstances du décès d’un homme retrouvé mort au pied d’un immeuble érigé à l’ex-marché hebdomadaire, avant-hier matin à Chemini, restent indéterminées. La victime, âgée de 29 ans, répondant aux initiales H. M. et connue pour ses addictions à l'alcool, habitait à Ayaten, un village relevant de la commune de Souk-Oufella. Aussitôt alertés, les éléments de la sûreté de la daïra éponyme se sont dépêchés sur les lieux. Le chef de daïra et l’édile communal se sont rendus aussi sur les lieux du drame. Le corps de la victime était allongé sur des barres de ferraille durant des heures, car il a fallu l’arrivée des éléments de la police scientifique et du procureur de la République pour que la dépouille soit transférée à la morgue de l’hôpital de Sidi-Aïch pour les besoins de l’autopsie, s’agissant d’une mort suspecte. Les premiers éléments de l’enquête concordent à dire que son décès faisait suite «à l’accumulation de plusieurs facteurs, dont une probable alcoolisation, une détresse respiratoire et une hypothermie sévère». Reste qu’aucune piste n’est à écarter formellement. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune homme.

Bachir Djaider