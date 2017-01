Deux dangereux terroristes capturés

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 1659 lecture(s)

Activement recherchés depuis longtemps, deux dangereux éléments d'un groupe islamiste ont été capturés par une brigade spéciale conjointe de l'ANP et de la BMPJ, dans la soirée de mercredi dernier, aux alentours du chef-lieu communal d'Azazga. Ces deux terroristes notoires ont été repérés puis neutralisés lors d'un bouclage d'importants coins sensibles d'une zone montagneuse environnante. Le ratissage de cette contrée, suspectée d'abriter des éléments d'une sériât islamiste irréductible, se poursuit d'autant plus que les forces locales de sécurité avaient récupéré au terme du coup de filet cité un important arsenal de guerre: un pistolet automatique de type kalachnikov, un fusil semi-automatique, une quantité de munitions, une mine de confection artisanale (heb-heb) et une paire de jumelles. Cette information a été confirmée par un communiqué de presse du ministère de la Défense nationale : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Tizi-Ouzou, 1ère RM, en coordination avec les éléments de la sûreté nationale, a arrêté, hier soir (mercredi soir, ndlr), lors d'une opération de bouclage aux environs de la commune d’Azazga, deux dangereux terroristes. Il s'agit des dénommés L. Smail alias Djelibib et A. Louanès alias Selmane. L'opération a permis de récupérer un fusil automatique de type kalachninov, un fusil automatique de type seminov, une quantité de munitions, une mine de confection artisanale et une paire de jumelles». Cette intervention fructueuse est un prolongement du démantèlement en trois phases, durant ces trois dernières semaines, d'un autre réseau de soutien au terrorisme, composé de six éléments, au niveau de la wilaya voisine de Boumerdès.

Salim Haddou