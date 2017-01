Le RAJ annonce la naissance du Forum Social Algérien

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 573 lecture(s)

Dans une déclaration parvenue à notre rédaction, le Rassemblement Action Jeunesse (RAJ), organisation proche du FFS, fait part de la création d’un forum appelé «Forum Social Algérien» créé par un ensemble d’associations, syndicats, ligues des droits de l’Homme et militants. «Réunis vendredi 13 janvier à Oran, les différentes dynamiques, associations, syndicats, ligues et militants autonomes, déclarons la formalisation de la naissance publique et officielle du Forum Social Algérien (FSA). Nous agirons de concert, afin que les 11 points de la charte soient respectés et que notre engagement commun, individuel et collectif nous rapprochent pour que se réalise, demain peut-être, après-demain sûrement, une Algérie de liberté et de justice. L’Algérie Démocratique et Sociale. Le Forum Social Algérien (FSA) appelle ces mêmes dynamiques à le rejoindre afin de renforcer et de rendre possible car nécessaire, le changement démocratique et social», écrivent-ils. Les rédacteurs soulignent que très prochainement, de nouvelles rencontres du FSA seront organisées afin de finaliser et de rendre public le programme d’actions, par l’organisation d’initiatives, tant régionales que nationales et internationales. Les membres des associations, syndicats, ligues des droits de l’Homme et dynamiques citoyennes libres et autonomes, sensibles à la citoyenneté, la démocratie, les libertés et aux missions d’intérêt général et collectif de la société civile et des mouvements sociaux en Algérie, donnent naissance à un espace de solidarité active, de réflexions, d’échanges et de partage d’expériences, un espace identifiant des associations et dynamiques citoyennes autonomes partageant les mêmes valeurs, les mêmes principes et les mêmes aspirations, est-il, également, souligné. Ceci n’a été rendu possible que suite aux différentes rencontres et réunions entamées depuis des mois à Béjaïa, Alger et Oran. Les dynamiques présentes à Oran ont élaboré et adopté la charte de principes du Forum Social Algérien qui se veut «le texte fondamental qui consacre les principes dudit Forum qui reste ouvert à toutes les dynamiques qui se retrouvent dans les principes édictés par sa charte». C’est la raison pour laquelle les membres fondateurs de cet espace ont jugé nécessaire et légitime d’instaurer une charte des principes visant à orienter la poursuite de cette démarche. «Le défi consiste à rassembler des acteurs du mouvement associatif et des dynamiques autonomes de la société civile en allant au-delà des clivages pour leur permettre d’échanger, de diffuser leurs messages et leurs actions en réseaux et d’alimenter une dynamique positive de changement».

A Gana