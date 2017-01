Le lycée de Boudjima livré aujourd’hui

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 559 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les lycéens de Boudjima, à une vingtaine de kilomètres au Nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Les délais de livraison du lycée de Boudjima ont été respectés par la direction de wilaya des équipements publics (DEP). «L’établissement sera livré, aujourd’hui, samedi 21 janvier», a indiqué le responsable de ladite direction qui intervenait, hier, sur les ondes de la radio locale. Le nouveau lycée était en chantier depuis 2012 et sa réception a été reportée trois fois de suite. Pour rappel, la localité fut classée, 2 années consécutives, première dans les examens du baccalauréat dans la wilaya, malgré les difficultés qui ont compliqué la scolarité des lycéens. En effet, après la fermeture de l'ancien établissement, ils se sont retrouvés éparpillés à travers plusieurs établissements du cycle moyen où des salles de classes étaient disponibles. Certains d’entre eux ont été affectés au CEM Challal, d’autres à un autre CEM situé à plusieurs kilomètres. Nous apprendrons par ailleurs du même responsable que trois autres lycées seront bientôt réceptionnés : celui de Oued Falli (Tizi-Ouzou), celui d’Azeffoun et celui d’Imsouhel. Pour l’année 2017, la DEP prévoit également la réception de quatre collèges à Akerrou, Aït Chafa, Tadmaït et Tifras (Azeffoun), auxquels s’ajoutera la réception de 9 salles de sport pour différents lycées et 4 demi-pensions, annoncera encore le responsable.

Nadia Rahab