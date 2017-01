7 941 passeports délivrés en 2016

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 130 lecture(s)

Pas moins de 7 941 passeports biométriques ont été délivrés, durant l’année 2016, par les services de la commune de Béjaïa.

L’information a été diffusée par le service chargé de cette opération, en marge des portes ouvertes sur la commune, organisées dernièrement à l’initiative du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales. Cet événement s’est déroulé à travers toutes les municipalités du territoire national, dans le cadre du rapprochement des administrés de l’administration, et pour mettre en exergue toutes les avancées de cette institution de base, après les réformes entamées ces deux dernières années par le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales. Presque la totalité des annexes communales de l’état civil, rattachées à la commune de Béjaïa, sont raccordées à la fibre optique et elles sont dotées du registre national d’état civil automatisé. Par conséquent, cela permet de délivrer aux citoyens toutes les pièces d’état civil, a-t-on souligné. Par ailleurs, le nombre de demandes de carte nationale d’identité (CNI) réceptionnées, en 2016, par la mairie de Béjaïa est de 11 157. Ainsi, un total de 7 941 CNI biométriques a été remis aux citoyens. Concernant les demandes de CNI ordinaires, les mêmes services ont enregistré le dépôt de 14 050 demandes. Le nombre des CNI ordinaires établi est de 13 600, dont 13 419 ont été remises à leurs demandeurs. Les autres statistiques fournies par les mêmes services concernent la réception, durant l’exercice 2016, de 4 039 dossiers de permis de conduire. Le nombre de permis de conduire de validité de 10 ans (de couleur rose) est de 2862, alors que le nombre de permis de conduire probatoire (couleur bleue) est de 1971. En outre, plus de 16 000 cartes grises ont été établies par les services de la commune de la même wilaya, durant la même période. Il est vrai que le raccordement des municipalités par la fibre optique et leur équipement par les moyens informatiques sophistiqués et de nouvelles technologies a réduit les délais de l’établissement de ces documents et a permis de traiter un nombre élevé de dossiers, comparativement aux années précédentes.

