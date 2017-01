La route toujours bloquée par la neige

Par DDK | Il ya 2 heures 16 minutes | 136 lecture(s)

Les fortes chutes de neige ayant affecté une bonne partie des régions montagneuses de la Kabylie ont causé de multiples désagréments à la population locale.

Entre coupures d’électricité et manque de bonbonnes de gaz butane, plusieurs axes routiers ont été bloqués par la poudreuse. À Chemini, la route reliant cette localité à Bouzeguène ainsi que celle menant au plateau de l’Akfadou, où est implantée la station TDA (télédiffusion d’Algérie), reste toujours fermée à la circulation routière. Nonobstant le déploiement de chasse-neige, ces derniers n’ont pu parvenir à libérer cet axe routier en raison de l’amoncellement de la neige. Jusqu’à hier, dimanche 22 janvier, ledit chemin est resté infranchissable. Pas moins de quatre engins de déneigement ont été dépêchés sur les lieux pour venir à bout de ces montagnes de neige qui se sont accumulées des jours durant. Culminant à plus de 800 mètres d’altitude, la localité de Chemini est souvent confrontée à ce genre de désagrément, notamment sur les hauteurs de l’Akfadou. Pour rappel, la station TDA est perchée à 1 623 mètres d’altitude, ce qui n’est guère une sinécure pour les fonctionnaires de cette station et ceux des éléments de l’ANP en ces temps de grand froid.

Bachir Djaider