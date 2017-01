Deux chemins communaux obstrués par la neige

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 120 lecture(s)

Deux chemins communaux ont été bloqués par les précipitations de neige durant l’après-midi d’hier au niveau des communes de Bordj Okhriss et de Sour El-Ghozlane, à l’extrême sud de la wilaya de Bouira. Selon la direction de la protection civile de la wilaya, il s’agit du CW14, reliant la commune de Bordj Okhriss à celle de Mesdour, bloqué au niveau du col Maknin, ainsi que du CW12, sur son tronçon reliant la commune de Maâmoura à celle de Sour El-Ghozlane. Durant l’après-midi d’hier, d’importants moyens ont été mobilisés par la DTP pour libérer les deux routes, mais des difficultés ont été signalées, particulièrement au CW 14, en raison du verglas. À noter, que la RN62, reliant les wilayas de Bouira et de Médéa, a été libérée tard dans la soirée d’avant-hier, après sa fermeture par l’amoncellement de la neige samedi dernier. Quant aux RN30, 33 et 15, reliant les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou, elles demeurent toujours fermées.

O. K.