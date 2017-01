Des villageois de Bouakech bloquent la mairie

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 143 lecture(s)

Des dizaines de citoyens du village Bouakech, relevant de la commune d’El-Adjiba, à l’Est de du chef-lieu de la wilaya de Bouira, sont montés au créneau, hier matin, en fermant le siège de leur mairie pour réclamer la relance du projet de raccordement de leur village au gaz naturel, bloqué, selon-eux, «depuis plus d’une année». D’après les protestataires, le manque de bonbonnes de gaz butane se fait de plus en plus ressentir, particulièrement au cours des récentes intempéries et le blocage de la majorité des routes. Une pénurie qui les oblige à se déplacer jusqu’à la station-service NAFTAL du chef-lieu de la daïra de Bechloul pour s’approvisionner en gaz butane. Les protestataires assurent, par ailleurs, que l’ensemble des villages voisins sont raccordés au gaz naturel sauf Bouakech, dont le projet de raccordement s’est arrêté alors que le taux d’avancement des travaux est estimé à hauteur de 90%. Les villageois ont soulevé également l’absence d’un réseau d’assainissement des eaux usées pour le village, chose qui les obligent à réaliser des fosses septiques. L’état dégradé du réseau routier de leur village ainsi que le manque d’eau potable sont deux autres points décriés par les protestataires. À noter qu’une réunion a regroupé, durant la même matinée, les représentants des villageois, le maire et le chef de la daïra de Bechloul. Les revendications soulevées par les villageois ont été débattues point par point. Concernant l’arrêt du projet de raccordement du gaz naturel, le maire a assuré aux villageois qu’il est dû au «non-paiement des situations financières de l’entreprise réalisatrice», tout en assurant que le projet sera relancé au cours de cette semaine, puisque la situation s’est débloquée. À propos du réseau d’assainissement et de la dégradation du réseau routier, le même responsable a assuré, également, que «des fiches techniques et des études ont été proposées, respectivement à la direction des ressources en eau (DRE) et à celle des travaux publics (DTP), et qu’elles sont actuellement en attente d’enveloppes budgétaires pour financement». À propos du manque d’eau potable, l’édile communal a soutenu qu’il s’agit d’une rationalisation d’eau potable qui touche toute la région en raison de la baisse du niveau d’eau du barrage Tilesdit. Par ailleurs, le chef de la daïra de Bechloul s’est engagé à transmettre la plate-forme de revendication des villageois au wali de Bouira dans les plus brefs délais et aussi de suivre «personnellement» les projets de développement accordés à ce village. À noter pour la fin que le siège de la mairie a été libéré par les villageois vers 11h, suite à la réunion avec les responsables locaux.

Oussama Khitouche