Opération de relogement d’une soixantaine de familles

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 119 lecture(s)

Dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP), et, malgré des conditions climatiques difficiles, une opération de relogement de familles habitant des taudis s’est déroulée au niveau de PK10 dans la commune de Boukhelifa, dans la wilaya de Béjaïa. Ainsi, mercredi et jeudi passés, soixante dix logements ont été distribués au profit des familles qui occupaient des habitats précaires. En parallèle, une opération de démolition des baraques, qui enlaidissaient grandement le paysage de cette localité, a eu lieu en présence du P/APC de Boukhelifa, M. Djaafri, du chef de la daïra de Tichy, des responsables de l’OPG et de la direction du logement, d’un important dispositif de sécurité composé de gendarmes et de sapeurs-pompiers, ainsi que des responsables de la SDE. Ces bidonvilles étaient formés de petites bâtisses avec des murs en briques et parpaings, et des toits de tôle maintenus avec des pierres et des pneus. Les pistes y sont étroites et jonchées de détritus. A signaler que l’opération de démolition s’est déroulée sans heurts ni obstacles. Durant les deux journées que dura cet acte, une foule calme a suivi des yeux le spectacle qu’offrait l’engin de démolition rasant ces habitations précaires. La force publique, présente dans le but de parer à toute tentative de résistance des propriétaires des galetas démolis, n’a presque rien eu à faire. Par ailleurs, le P/APC a tenu à assurer les citoyens de sa commune que seuls ceux qui méritaient ont bénéficié de ces logements. D’après lui, les quelques contestations enregistrées seront prises en compte et des logements seront récupérés, car quelques intrus, venus d’autres communes, ont réussi à se faufiler parmi les bénéficiaires, mais ils seront vite rayés de la liste. Durant cette opération de relogement, 58 familles, qui vivaient dans les bidonvilles démolis, huit familles sinistrées, ainsi que quatre cas sociaux ont été relogés dans des appartements neufs. D’après le recensement de 2007, le nombre de familles à reloger était de cinquante trois. Mais, depuis, ces familles se sont agrandies et, entre temps, une dizaine de nouvelles familles se sont formées. Leur relogement aura lieu dans une prochaine opération. Selon M. Djaafri, cette opération de démolition vise à débarrasser cet ensemble urbain de ces habitats précaires, à créer des espaces de garage et de jeux, mais aussi, à récupérer des terrains pour implanter de nouveaux logements. Quelques citoyens présents ont affirmé soutenir l’APC dans cette opération, car elle s’est déroulée dans «une grande transparence». Cet acte de relogement va permettre d’éradiquer les bidonvilles dans cette localité et conforter encore plus la lutte contre l’habitat précaire dans notre pays. Le tout est de ne pas permettre aux propriétaires des chalets détruits de réinvestir les lieux, et, surtout, d’empêcher les bénéficiaires de mettre en vente ou en location les appartements qu’ils ont acquis gratuitement.

Saïd M