«Les vraies raisons de ma radiation»

Le maire de Boghni, Mohamed Belhadj, a décidé, hier, de sortir de sa réserve pour répondre, à travers une déclaration exclusive à la Dépêche de Kabylie, à la déclaration de la section du FFS de Boghni qui révélait son exclusion du parti.

Ce fut aussi, comme a-t-il précisé, l’occasion pour éclairer l’opinion publique locale sur les véritables causes de son exclusion des rangs du plus vieux parti de l’opposition. D’emblée, le maire qualifie la déclaration de «calomnieuse et truffée de contre vérité». La population doit savoir que «j’ai été désigné par la wilaya pour représenter les 67 communes à la rencontre gouvernement - walis qui s’est déroulée les 12 et 13 novembre 2016 à Alger. Le choix dévolu sur ma personne repose sur mon profil d’ancien cadre des collectivités locales et non par rapport à mon appartenance politique». Et de préciser : «Après avoir demandé l’avis du parti une semaine plutôt, le fédéral m’a informé, par téléphone, à la veille de la rencontre (20 heures), que seul le P/APW était autorisé à assister à la rencontre et pas moi en tant que P/APC, sans aucune autre explication». Le maire explique : «Devant cet état de fait, convaincu de l’importance de cette rencontre pour les collectivités locales et l’Algérie en général, j’ai décidé de participer», ajoutant que «quelques jours après, soit le 19 novembre, je reçois une décision de suspension temporaire des activités du parti en attendant ma comparution devant la commission de médiation». Le P/APC de Boghni révèle, par ailleurs, que le jour J, «tous les membres présents étaient unanimes à reconnaître que j’avais raison mais la décision leur échappait, ils n’ont fait que l’entériner». Concernant la déclaration du FFS de Boghni, le maire déplore «les propos injurieux, calomnieux et empreints de haine et je m’en remets au jugement de l’opinion publique que je rassure quant à ma détermination et lui donne rendez-vous dans les prochains jours pour la présentation de mon bilan». Questionné sur son avenir politique, le maire de Boghni n’exclu aucune opportunité et pour ce qui est des élections locales prochaines, le maire pense déjà à confectionner une liste de candidats libres.

