Lancement officiel d’E-darati

Une journée de formation sur la relation électronique entre l’administration et le citoyen, par l’entremise d’une nouvelle application informatique appelée E-darati, a eu lieu, hier, au Théâtre Régional de Béjaïa. Cette rencontre, à l’initiative de la Direction de la Jeunesse et des Sports, a été présidée par le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab. Elle a été destinée aux cadres de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Béjaïa et ceux de huit autres wilayas limitrophes. Pour cet événement auquel il a été annoncé la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, c’est finalement Samia Benmaghsoula, directrice de la Jeunesse au MJS, qui a fait le déplacement. Lors de son allocution d’ouverture, Ali Rabhi, le P/APW de Béjaïa, a insisté sur la nécessité d’investir dans la jeunesse, avenir du pays. Il a renouvelé la disponibilité de l’APW pour encourager toute initiative en faveur des jeunes. Quant au wali Mohamed Hattab, il a longuement insisté sur l’importance du nouvel outil qui vient d’être développé et a félicité ses initiateurs. Revenant sur l’évolution qualitative de la relation entre l’administration et le citoyen, il a fait un diagnostic sans concession sur la lourdeur administrative dont souffrait le citoyen. «Le gouvernement a beaucoup investi dans la fibre optique et dans la modernisation de l’administration. Aujourd’hui, l’ensemble des mairies au niveau national sont équipées de moyens modernes de gestion, y compris leurs annexes», a-t-il souligné. Il a relevé que notre pays est en avance, dans ce domaine, par rapport à nombre d’autres nations. Il a, lui-même, fait une rencontre au niveau du ministère français de l’Intérieur dans le cadre d’un déplacement officiel et la Secrétaire Générale de ce ministère avait même été impressionnée par le fait que même les annexes des mairies en Algérie étaient reliées par la fibre optique. Le wali a, donc, insisté sur les bienfaits de la modernisation de l’administration, comparant la situation actuelle avec celle qui régnait dans un passé récent. Il promet que cette opération allait se poursuivre et ne s’arrêterait pas seulement à la délivrance des extraits de naissance, carte nationale d’identité et passeports. D’autres projets sont en cours et l’administration sera de plus en plus assouplie et de plus en plus accessible au citoyen. Mohamed Hattab a également donné un chiffre intéressant. Dans la wilaya de Béjaïa, dont il a longuement fait l’éloge, il y a 563 mille jeunes de moins de trente ans. Ces jeunes ont une dynamique impressionnante et il appartient à l’administration de les accompagner et de les aider. Ainsi, dira-t-il, en plus de l’accès à l’information en ligne, «l’administration se doit désormais de montrer de la considération au citoyen». Il n’est plus question de ne pas répondre au courrier. Chaque citoyen qui saisit par courrier une administration a le droit de recevoir une réponse dans les mêmes formes. De plus, il n’est plus question de laisser les coups de fils sans réponse. Les pratiques du passé où il fallait appeler plusieurs fois et attendre des dizaines de minutes sans recevoir de réponse devront être jetées aux oubliettes. Il y a donc comme un air de révolution qui va remettre les choses à leur place, et pourquoi-pas, réconcilier le citoyen avec son administration. Le wali a plusieurs fois utilisé le terme de «Métamorphose», insistant sur l’importance de cette modernisation. E-darati est une application web librement accessible pour consulter tous les textes juridiques et administratifs et pour la prise de connaissance des procédures légales dans le secteur de la Jeunesse et des sports. Sans le dire directement, il semblerait que la wilaya de Béjaïa, initiatrice du projet, sera utilisée comme wilaya pilote avant de généraliser cet outil aux autres wilayas et aux autres secteurs autres que celui du MJS. C’est donc avec fierté qu’à juste titre, les associations Infotech et Académie du Sport ont été félicitées pour ce travail. Et c’étaient les initiateurs qui méritaient d’être honorés sur le podium du TRB, et personne d’autre, pour rendre un hommage effectif au talent des jeunes et donner l’exemple aux autres pour suivre leur exemple. Moderniser l’administration ne consiste pas seulement à mécaniser ou informatiser la gestion des documents, mais à métamorphoser les mentalités et les esprits.

N. Si Yani