L’APW de Tizi-Ouzou offre 3 millions de DA

Par DDK | Il ya 16 heures 57 minutes | 344 lecture(s)

Pour sa part, l’APW de Tizi-Ouzou a offert également une enveloppe pour contribuer à la prise en charge des migrants et des SDF de la wilaya. Il s’agit d’une «contribution financière de 3 millions de dinars, pour aider à assurer un minimum de commodité à cette catégorie de gens en situation difficile», a indiqué le P/APW M. Klaleche Mohamed. De son côté Bouchoucha Hadj, directeur de l’action sociale de wilaya dira à ce propos : «nous venons de redynamiser la commission de wilaya qui se compose de plusieurs secteurs. Des rotations de nuit s’effectuent depuis la semaine dernière (ndlr, jeudi dernier) pour récupérer les sans-abris. Il s’agit, selon des chiffres que nous avons, de 200 migrants et de quelques SDF. Ils sont hébergés dans un établissement implanté à la sortie est de la ville, peu avant la pompe «Chabane». Ils ont droit à un lit, des couvertures, du chauffage et des repas chauds. Ce travail se fait en étroite collaboration avec les services de la wilaya, L’APW, le croissant rouge, des commerçants et les bienfaiteurs. Ce centre restera ouvert durant toute la période hivernale», dira M. Bouchoucha.

B. S. et G. M. H.