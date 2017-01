Rassemblement aujourd’hui devant les DE

Par DDK | Il ya 16 heures 57 minutes | 295 lecture(s)

Les fonctionnaires de l’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, affiliés à l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (Unpef), (re) montent au créneau.

En signe de protestation contre la non-prise en charge de leurs doléances, la Commission nationale des fonctionnaire de l’orientation et de guidance scolaire et professionnelle prévoit des rassemblements aujourd’hui devant les directions de l’éducation. Le syndicat interpelle la commission technique chargée de «corriger les lacunes contenues dans le statut particulier des corps spécifiques de l’éducation nationale pour rétablir les fonctionnaires de l’orientation scolaire, qui ont le plus souffert, dans leurs droits», lit-on dans un communiqué rendu public hier. Les fonctionnaires de l’orientation scolaire déplorent l’état des centres d’orientation qui «sont en majorité dans un état lamentable», regrette ce syndicat dans le même document. Il estime que «ces centres sont censés coordonner les travaux des conseillers, les soutenir et les former ou encore lancer des études et enquêtes dans le but de diagnostiquer les maux de l’école et de proposer des solutions». Les fonctionnaires de l’orientation scolaire réclament leur statut (mode de gestion : administrative, financière et technique) attendu depuis des années. Aussi, cette catégorie de travailleurs exige la réparation de l’injustice de l’intégration, en rendant aux conseillers leurs grades déjà acquis. Ils réclament également la création de grades de promotion pour les conseillers principaux comme grades de spécialisation dans les domaines : de guidance scolaire, de l’information, de l’évaluation, de l’orientation et de la recherche. Outre les revendications citées plus haut, ces derniers demandent la «révision à la hausse de la classification, compte tenu des paramètres de compétences, de la diversité et de la complexité des tâches, l’ouverture de la possibilité de postuler aux postes de responsabilités dans le secteur, ainsi que l’établissement du statut des centres d’orientation scolaire conformément aux exigences du moment». Les fonctionnaires d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle demandent aussi, la possibilité de bénéficier du logement d’astreinte, étant donné que le poste de conseiller est un poste de base, des indemnités de transport et de la prime de responsabilité.

L.O.Challal