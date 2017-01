Comment améliorer les résultats scolaires ?

Par DDK | Il ya 16 heures 57 minutes | 320 lecture(s)

La direction de l’éducation de la wilaya de Bouira a réuni, hier, au niveau de la bibliothèque centrale de la lecture, les directeurs des CEM de la wilaya, les inspecteurs pédagogiques et administratifs, les conseillers d’orientation, les représentants syndicaux et des organisations des parents d’élèves pour évaluer les résultats scolaires du premier trimestre de l’année en cours au niveau du cycle moyen. Il est aussi question d’élaborer une étude comparative entre ces résultats et ceux obtenus lors de la session du BEM de 2016. Un des premiers objectifs recherché par les responsables de l’éducation à travers ce rendez-vous c’est d’améliorer d’une manière générale les résultats scolaires et plus particulièrement ceux obtenus dans certaines matières jugés «faibles». Pour le directeur de l’éducation, Mourad Bouziane, ce travail rentre dans le cadre de la politique du ministère de l’Education qui consiste à adopter des projets pédagogiques dans chaque wilaya. Selon lui, ces projets ont pour objectif d’améliorer les résultats scolaires. A propos de la rencontre, M. Bouziane dira que celle-ci consistera à comparer les résultats du premier trimestre en cours avec ceux obtenus lors de la session de 2016 du BEM. «À l’occasion de première assise, on tentera de savoir où on a réussi à avoir de bons résultats et de moins bons. Mais on va s’intéresser de près aux établissements ou a été enregistré de moins bons résultats scolaires», a souligné le DE de Bouira. Selon ce dernier, «une fois les établissements du moyen à faibles résultats déterminés, une commission composée de plusieurs inspecteurs se rendra sur les lieux et va entreprendre un travail d’accompagnement.» Pour le M. Bouziane, les établissements concernés seront visités par plusieurs inspecteurs et ces derniers prendront le temps qu’il faut pour cerner les difficultés et tenter de les solutionner. Cette première assise permettra aussi de se pencher sur les cas des établissements performants en matière de résultats et de tenter de reproduire leur expérience au niveau de ceux moins performants. C’est également une occasion pour ces derniers d’exposer la situation prévalant pour permettre aux inspecteurs d’intervenir et d y remédier. Sur un autre point, le directeur de l’éducation a reconnu que les conditions de scolarisation au niveau de la wilaya sont acceptables en avouant qu’il n’existe aucun problème de surcharge de classes. M. Bouziane a fait savoir qu’une rencontre consacré à l’évaluation des résultats au niveau du secondaire sera organisée jeudi prochain et la semaine d’après ca sera le tour du premier palier (le primaire). Par ailleurs, le directeur de l’éducation précisera qu’à Bouira il y a de l’encadrement et des moyens et il existe aussi une marge de manouvres pour améliorer les résultats et rattraper d’autres wilayas. A la question de savoir si un diagnostic des résultats a été fait au préalable par la direction de l’éducation, M. Bouziane a affirmé que la situation a été étudiée de très près. A ce sujet, il a révélé qu’il arrive parfois de constater une différence dans les résultats dans des établissements de la même daïra, et d’autres fois entre les matières enseignées.

Maths, langues étrangères et histoire-geo : des résultats nettement faibles

Poursuivant son analyse des résultats, le DE ajoutera que la wilaya enregistre de faibles moyennes dans des matières comme les mathématiques, les langues étrangères et l’histoire-géographie. Selon lui, les faibles résultats enregistrés dans ces matières influent négativement sur le taux global de la réussite. Prenant le cas de certains régions de la wilaya comme Bordj Khris ou les résultats scolaires sont faibles, M. Bouziane expliquera que ses services vont tenter de savoir pourquoi et feront tout pour y remédier. Selon lui, l’objectif de la DE c’est d’accompagner les établissements en difficulté. Abordant la question du chauffage au niveau des établissements notamment en cette période d’intempéries, M Bouziane a fait savoir que ses services disposent d’un stock suffisant en matière d’appareil de chauffage et que celui-ci peut répondre aux besoins des écoles. Selon lui, la direction de l’éducation est prête à répondre à toutes les demandes des directeurs des établissements en matière de chauffage. A propos du cas des deux établissements de Saharidj où les élèves ont été renvoyés pour cause de l’absence du chauffage, il dira que certains cas dépassent les prérogatives de la direction de l’éducation. S’agissant des établissements touchés par les intempéries où les cours ont été interrompus, M. Bouziane a assuré que «des commissions y travaillent dessus pour recenser les cours non assurés et déterminer la manière d’y remédier pour rattraper ce retard».

Le DE tire la sonnette d’alarme

L’assise d’hier, la première d’un cycle qui touchera tous les paliers, et à laquelle a été conviée le wali de Bouira, a été axée sur plusieurs volets. Le premier a porté sur une étude comparative entre les résultats du premier trimestre de l’année en cours et ceux obtenus lors de la session du BEM de 2016. Le second, lui, a concerné l’évolution des résultats scolaires et le taux de réussite au BEM de 2008 à 20016. Le troisième volet a traité de la qualité des résultats (les mentions). Il y a aussi les volets traitant des résultats par daïras, établissements et suivant les matières. Les différentes données présentées par les cadres du centre d’orientation (COSP) ont levé le voile sur beaucoup d’insuffisances. En premier lieu, il y a lieu relever un recul des résultats (taux de réussite au BEM) au fil des années. À signaler qu’avec un taux de réussite de 54,42%, la wilaya pointe à la 38 eme place à l’échelle nationale en 2016. Les données révèlent aussi un décalage inexpliqué entre les résultats du contrôle continu (CC) et ceux des examens officiels. L’autre insuffisance qui a été relevée, celle concernant la faiblesse des résultats scolaires dans certains matières que le sont les mathématiques, langues étrangères et l’histoire-géographie. Il a été aussi mentionné un décalage de résultats entre une daïra et une autre, et aussi d’un établissement à un autre. Le directeur de l’éducation qui prendra la parole à plusieurs reprises pour commenter les résultats, n’a pas été tendre avec les directeurs de certains établissements et inspecteurs. Les justifications avancés par les uns et autres pour masquer les faibles résultats ont été jugées «non convaincants» et «irrecevables» par le directeur de l’éducation. Ce dernier ira jusqu’à affirmer que certaines wilayas moins bien lotis que Bouira en termes de moyens surclassent celle-ci en termes de résultats. Dans son diagnostic des résultats, Mourad Bouziane révélera la faible fréquence des visites des inspecteurs et aussi la sous-exploitation des heures supplémentaires. Il a suggéré à ce que soit activé le rôle des conseils de classes. Il a aussi insisté sur la nécessité de s’intéresser au volet pédagogique et aux conférences internes. Selon lui, il faut également que les critères d’évaluation du control continu soient revus. En tout cas, le nouveau directeur de l’éducation semble vraiment décidé à secouer le cocotier, et à inverser la tendance dans une wilaya qui dispose de beaucoup moyens humains et matériels mais qui affiche de moins bons résultats scolaires.

Djamel Moulla