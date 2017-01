Un autre réseau terroriste démantelé

Par DDK | Il ya 16 heures 56 minutes | 1153 lecture(s)

Un abri pour terroristes, quatre obus pour mortier et des produits explosifs ont été détruits et trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, dimanche, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'opérations distinctes à Boumerdès, Tizi-Ouzou et Béjaïa, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont détruit, le 22 janvier 2017, un abri pour terroristes, quatre (04) obus pour mortier et des produits explosifs, et ont arrêté trois (03) éléments de soutien aux groupes terroristes, lors d'opérations distinctes menées à Boumerdès, Tizi-Ouzou (1ère région militaire) et Béjaïa (5ème région militaire)", précise-t-on de même source.

Synthèse de Salim Haddou.