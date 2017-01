Les parents d'élèves ferment l'école Hellal Hennou

Par DDK | Il ya 16 heures 55 minutes | 577 lecture(s)

Des parents d'élèves ont fermé, hier matin, l'école primaire Hellal Hennou de Tighilt Oukerrouche. En effet, cette action de protestation a été décidée afin d'alerter les responsables locaux sur les conditions lamentables dans lesquelles étudient leurs enfants. "Est-ce que réellement des enfants, entre 5 ans et 11 ans, peuvent résister à des températures en dessous de zéro dans des salles de cours non chauffées ? Pourtant, le gaz naturel est arrivé dans notre village", s'interroge un parent. Sur les lieux, nombreux sont les parents qui ont exprimé leur colère en raison de bon nombre de manques. Il s'agit, entre autres, des vitres brisées non remplacées, du manque de gaz propane à la cantine et par ricochet les repas servis aux enfants ne sont pas chauds. Il faut dire que cette école, la plus ancienne de la commune, est vétuste et n’a pas de gardien de nuit. Rappelons, en outre, que dans cette municipalité, où un incendie a ravagé les classes en préfabriqué de l'école "Mohamed Fodhil" de Taka, lundi dernier, les élèves au nombre de 147, n'ont pas rejoint les bancs de l'école parce que leurs parents ont rejeté la proposition de les transférer au CEM Base 5. Au lieu de cette option, ils ont souhaité que des chalets y soient installés, pour éviter à leur progéniture de se déplacer sur une distance qui dépasse, pour certains, dix kilomètres en aller et retour.

Amar Ouramdane