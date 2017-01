Des lycéens assiègent la mairie

Par DDK | Il ya 16 heures 56 minutes | 469 lecture(s)

«Las d’arriver en retard et de manquer des cours» du fait du manque de transport, des élèves du lycée de Boukhlifa, relevant de la daïra de Tichy, n’ont pas trouvé mieux pour réclamer des responsables locaux des bus pour le ramassage scolaire que de fermer purement et simplement dans la matinée d’hier le siège de leur APC. En effet, en ces temps de grand froid et de routes coupées par la neige et les éboulements, rejoindre son lycée ou son CEM relève d’un vrai parcours du combattant. Et le comble en est que depuis le 1er janvier 2017, la plupart des communes aux moyens, certes limités, ont supprimé le ramassage scolaire pour les élèves des lycées et des CEM pour ne l’accorder qu’à ceux des écoles primaires. Ce qui est de l’avis général un non sens puisque les écoliers du primaire ont généralement une école dans leur village.

B. Mouhoub