Grève au technicum d’Iheddaden

Le personnel et les élèves du technicum d’Iheddaden, dans la ville de Béjaïa, sont en grève depuis hier, pour signaler aux autorités concernées les infiltrations d’eau de pluie dans les classes où les élèves suivent leurs cours et exiger aussi la réparation, en toute urgence, des toitures. À noter que cet établissement scolaire est réalisé en amiante dans les années 80. Le personnel et les élèves ont, à plusieurs reprises, enclenché des mouvements de grève pour demander le désamiantage de leur établissement, en vain.

B. Mouhoub