La sûreté de wilaya initie une journée de sensibilisation

Dans le but de diminuer, un tant soit peu, le nombre d’accidents de la circulation qui endeuillent de nombreuses familles, la direction de la Sûreté de wilaya de Béjaïa a organisé, hier, une journée d’information et de sensibilisation sur les dangers de la route et les moyens de les éviter.

Cette journée a été organisée à la maison de la culture Taous Amrouche d’Aamriou, au profit des conducteurs de bus de transport en commun, des chauffeurs de taxis, des conducteurs de poids lourds et des directeurs d’auto-écoles. Plusieurs invités étaient présents à cette rencontre, qui est organisée en collaboration avec la direction des Transport de la wilaya. On citera, entre autres, l’association Salama El-Mourouria, l’association Tarik Es-Salama, le syndicat des chauffeurs de taxis et ceux des conducteurs de bus de voyageurs, des chauffeurs de poids lourds et des auto-écoles ainsi que quelques éléments représentant le mouvement associatif. L’opération a consisté en une série de conférences données par des cadres de la police, spécialisés dans la sécurité routière, et qui ont pour thèmes «l’organisation des transports publics, notamment le décret exécutif d’octobre 2016 relatif à l’activité des chauffeurs de taxis. Des conseils pratiques ont été prodigués aux différents chauffeurs pour éviter des accidents de circulation. De leur côté, ces derniers n’ont pas manqué de signaler l’état, parfois impraticables, des routes notamment les dos d’ânes mal placés et les nids-de-poule qui obligent quelquefois les conducteurs à donner des coups de volants intempestifs et dangereux pour les éviter. Meziani Rachid, secrétaire général des chauffeurs de taxis, qui estime cette rencontre très profitable pour les présents et qui promet de transmettre à ses pairs toutes recommandations reçues, a cependant regretté que les autres usagers de la route, c'est-à-dire l’ensemble des automobilistes, ne soient pas représentés.

