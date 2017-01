La protection civile a enregistré 2 241 interventions

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 197 lecture(s)

«Depuis le 10 janvier, 2 241 interventions ont été enregistrées par les services de la protection civile suite aux intempéries qui ont affecté l'ensemble des régions situées au nord et dans les Hauts Plateaux du pays». C’est ce qu’a fait savoir, hier à Alger, le responsable du centre opérationnel de gestion et de suivi des intempéries, Hassan Kacimi, lors de son intervention sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. M. Kacimi a fait état, dans ce sillage, de la mort de cinq personnes, dont quatre ont été emportées par des oueds en furie et une cinquième noyée dans une trémie, en plein centre de la capitale. Il a tenu à préciser que les interventions des services de la protection civile, au niveau national, ont été appuyées par des détachements de l’ANP, mobilisés pour la circonstance, permettant de dégager 115 voies de communication et de prêter assistance à des personnes en difficultés. S’agissant des wilayas les plus touchées par ces perturbations, il cite, en premier lieu, les wilayas de Tizi-Ouzou et Béjaïa suivies de Bouira, Mila, Sétif, Médéa, Jijel, Laghouat, M’sila, Batna, Tissemsilt, Saïda et El Bayadh. Le même responsable a fait état d’un centre opérationnel de suivi des intempéries qui a été spécialement créé, pour gérer les situations d’urgence. «Les moyens d’intervention sur le terrain sont en état de mobilisation 24 heures sur 24», a indiqué, M. Kacimi. Par ailleurs, les services de la gendarmerie nationale ont affirmé, via un communiqué rendu public hier, que ces exceptionnelles intempéries ont causé la fermeture de 13 routes nationales et 15 chemins de wilaya. Les wilayas, dont le réseau routier est le plus touché, sont Tissemssilt, Ain Defla, El Bayad, Tlemcen, Tizi-Ouzou et Bouira. En outre, les mêmes services ont enregistré 10 accidents de la circulation routière durant la journée d’avant-hier au niveau national. Ces drames ont entrainé la mort de deux personnes et des blessures à 28 autres.

Samira Saïdj