Un pont s’effondre à Mahouane

Les fortes pluies orageuses qui se sont abattues sur l'ensemble de la wilaya de Bouira ces derniers jours ont causé l'effondrement du seul pont qui reliait le village Mahouane au chef-lieu de la commune de Lakhdaria. L’ouvrage a cédé sous la pression des flots de l’oued Bouamoud, provoquant ainsi la paralysie de la circulation automobile et l’enclavement total dudit village. Fort heureusement, aucune perte humaine n’est à déplorer. La direction des travaux publics et l’APC sont immédiatement intervenues, pour trouver une solution à la situation. Les citoyens ont été contraints de rejoindre leurs demeures à dos d'âne, à travers des pistes provisoires contournant le pont effondré. A l’heure où nous rédigions cet article, les ouvriers de la commune et de la DTP étaient toujours sur les lieux et travaillaient d'arrache-pied pour ouvrir une piste carrossable et contourner le pont endommagé, en attendant l’inscription d’un projet pour la réhabilitation de l’ouvrage en question.

O.K.