Une fillette échappe à une tentative de kidnapping

Par DDK | Il ya 7 heures 8 minutes | 530 lecture(s)

Une collégienne, âgée de 13 ans, a échappé de justesse, avant-hier, à une tentative de kidnapping en plein centre-ville de Bechloul, à l’Est de la wilaya de Bouira. En effet, et selon une source sûre, la jeune collégienne a été approchée, vers 15H, par trois jeunes hommes inconnus, alors qu’elle rentrait chez-elle. Ces derniers avaient tenté de la faire embarquer de force dans leur véhicule, stationné sur la route. La collégienne, qui a vite pris conscience des intentions des trois malfaiteurs, a pris la fuite et s’est réfugiée à l’intérieur d’une maison se trouvant à proximité. Elle a, également, pris le soin d’alerter son père par téléphone, alors que les trois inconnus ont pris la fuite vers une destination inconnue. Notre source indiquera qu’une plainte contre X a été déposée par le père de la fillette et une enquête a été ouverte par les services de la Police, pour identifier les trois auteurs.

O. K.