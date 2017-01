Risque d’avalanches sur les RN 15, 30 et 33

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 217 lecture(s)

Toutes les routes de la wilaya bloquées par les chutes de neige ont été rouvertes à la circulation automobile, c’est du moins ce qu’a affirmé, hier, M. Moulay Khlifa, colonel de la protection civile à Bouira. En revanche, les trois routes nationales reliant les wilayas de Bouira et de Tizi-Ouzou, à savoir les RN 15, 30 et 33, sont toujours bloquées au niveau des limites géographiques de la wilaya. Selon notre interlocuteur, les équipes de déneigement des deux wilayas ne peuvent pas intervenir pour le moment, en raison d’un risque important d’avalanches. «Les trois routes ont été rouvertes jusqu’aux limites de la wilaya de Bouira, au niveau d’Aghbalou, Saharidj et Tikjda. Pour l’heure, nous ne pouvons pas intervenir en raison de la présence d’un risque d’avalanches. Ces dernières peuvent être très dangereuses vu l’importance des chutes de neige de ces derniers jours et de l’instabilité des terrains», affirme M. Moulay, qui souligne, par ailleurs, que les équipes de déneigement restent toujours mobilisées à travers toute la wilaya.

