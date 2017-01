Objectif : un million de signatures

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 180 lecture(s)

L’intersyndicale autonome de la fonction publique continue d’afficher un niet catégorique à la nouvelle loi sur la retraite.

L’intersyndicale, regroupant 14 syndicats de différents secteurs de la fonction publique (éducation, santé, formation professionnelle, administration publique et l’agriculture), vient de lancer une pétition pour la collecte d’un million de signatures pour rejeter la réforme de la retraite. Après les mouvements de grève et les rassemblements de protestation qui n’ont pas eu l’écho escompté, l’intersyndicale a lancé une pétition d’un million de signatures dans le but d’exiger le retrait de la nouvelle loi sur la retraite. Cette campagne de signature adressée aux travailleurs algériens a été accompagnée d’un texte à signer en forme de requête demandant le retrait de la nouvelle loi sur la retraite. Dans la requête en question, l’intersyndicale a dénoncé l’atteinte à l’un des acquis des travailleurs, qui est la retraite anticipée et la retraite sans condition d’âge. «Les syndicats dénoncent leur exclusion de la tripartite et la fermeture des portes d’un dialogue sérieux», peut-on lire dans la requête de l’intersyndicale. «Cette campagne de signatures qui circule dans le milieu du travail pour ramasser un million de signatures sera remise au président de la République pour qu’il use de ses prérogatives pour procéder au gel de la nouvelle loi sur la retraite», a affirmé le porte-parole du Conseil des enseignants des lycées algériens (CELA). Selon lui, l’objectif assigné à cette campagne de signature est de démontrer que «cette loi est rejetée par les travailleurs». Ces formations syndicales prévoient quatre rassemblements régionaux, le 28 janvier prochain, dans les wilayas de Blida, Batna, Sidi Bel Abbes et Ouargla. À rappeler que les syndicats de la fonction publique prévoient aussi une autre réunion, le 4 février prochain, pour décider de la forme et de la date de leurs prochains mouvements de grève. Des rassemblements nationaux seront également tenus prochainement dont la date sera fixée lors de cette réunion. Il convient de rappeler que la plateforme de revendications de l’intersyndicale de la fonction publique s’articule autour de l’annulation de la réforme des retraites, la participation du syndicat à la préparation de la nouvelle loi de travail. Ces formations syndicales exigent également la révision de la grille des salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs algériens.

L.O.Challal