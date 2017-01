Sit-in hier de l’UNPEF devant la DE

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 166 lecture(s)

Il n’y avait pas beaucoup d’enseignants au sit-in organisé par l’UNPEF, dans la matinée d’hier, devant la direction de l’éducation de Tizi-Ouzou. Les responsables du bureau de wilaya et des commissions nationales étaient présents. Les différents intervenants, lors d’une prise de parole, ont brossé un tableau peu reluisant du secteur, notamment concernant les statuts et catégories. Deux points qualifiés d’importants par les organisateurs ont été largement abordés. Il s’agit de la révision du statut particulier de l’éducation et l’application du décret exécutif n° 14/266. Concernant le premier point, le président du bureau de wilaya, Larbi Aït Gharbi, dira : «Les responsables du secteur ont reconnu des lacunes dans le statut de 2008 n° 08/315. Ce statut renferme d’énormes disparités, dont des grades sans promotions tels les laborantins, les conseillers d’orientation, les conseillers d’éducation (ex-surveillants généraux), les adjoints d’éducation, entre autres corps». L’intervenant ajoutera : «Ce même statut a été corrigé en 2012 sous le n° 12 /240». Il dénoncera : «Cette même révision comporte des anomalies et des injustices. Ces anomalies ont été reconnues par l’ancien ministre de l’Education nationale et même par l’actuelle ministre, Mme Benghabrit, qui a affirmé que ce statut devait être revu et corrigé en 2014». «Qu’en est-il en 2017 ?», s’interrogent les organisateurs. Le deuxième point est l’application du décret exécutif n°14 /266 relatif au DEUA qui serait classé à la catégorie 11, selon la grille des salaires de la fonction publique et ramenée au niveau de licence à la catégorie 12, «une application qui devait intervenir en 2014 et nous sommes en 2017 !», dira M. Haroun Madjid , président de la commission de wilaya des conseillers d’éducation. A son tour, M. Si Mehand Kamel, président de la commission nationale des fonctionnaires de l’orientation scolaire plaidera la cause des conseilleurs d’orientation. Il est à signaler qu’un regroupement de pas moins de quatorze syndicats autonomes se sont donné rendez-vous le 28 janvier prochain, à Blida, pour les wilayas du centre : Bouira, Boumerdès, Béjaïa, Tipaza, Tizi-Ouzou et Alger. Il s’agit, entre autres, des : UNPEF, CNAPEST, SNAP, SNET, CELA (ex-Cla), SNPSP (santé publique), SNTFP et SNAPEP. Une autre date a été avancée, le 4 février 2017, pour une réunion de l’intersyndicale, afin d’évaluer les opérations menées jusque-là et décider des suites à donner au mouvement.

M A Tadjer