Un jeune mortellement percuté par un train

Un trentenaire a trouvé la mort, hier mardi, percuté par un train au niveau de la gare de Hussein Dey (Alger), a indiqué le chargé de l'information à la Direction générale de la protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah. L'accident a eu lieu à 7H40 au niveau de la gare de Hussein Dey, non loin du quartier "La Glacière" (Carroubier) à l'Est d'Alger, lorsqu'un train en provenance de Thénia (Boumerdès) vers la gare d’Agha (Alger centre) a percuté jeune trentenaire, a précisé le lieutenant Khaled Ben Khalfallah. Les services de la police scientifique ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident et identifier la victime qui n'avait pas sur elle de papiers d'identité, a-t-il ajouté.