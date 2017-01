Retrait de permis à un ambulancier en mission officielle

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 283 lecture(s)

Les faits se sont déroulés le 17 janvier passé quand le poste de la protection civile de Bordj-mira a reçu un appel de la police demandant l’intervention des pompiers pour l’évacuation en urgence d’une femme enceinte qui s’était évanouie. Malgré les conditions climatiques, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux. Auparavant, ils avaient reçu l’assurance de la part des autorités locales que la route était dégagée car la neige avait, ce jour-là, recouvert toutes les hauteurs de la commune. La femme s’évanouissait par moments et crachait du sang. La situation était compliquée car les pronostics vitaux de la femme et de l’enfant pouvaient être engagés à tout moment. D’après le chauffeur de l’ambulance, cette mission d’évacuation fut laborieuse vu que la route était partiellement recouverte de neige.En cours de route, d’autres véhicules qui étaient immobilisés sur la chaussée à cause de la neige gênaient grandement la progression de l’ambulance des pompiers. Pressé d’évacuer la malade, l’ambulance glisse et tamponne un autre véhicule mais sans grands dommages. Selon les déclarations du chauffeur en question, c’est là que «l’ambulance fut immobilisée pendant 30 minutes par la gendarmerie pour dresser un PV. Le chauffeur s’en est tirée avec un retrait du permis de conduire pour … excès de vitesse». Heureusement que la femme n’a pas succombé et a été malgré ce contretemps transportée à l’hôpital et soignée.

S. M.