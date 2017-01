Lancement d’une caravane hier

Par DDK | Il ya 7 heures 9 minutes | 185 lecture(s)

C’est à partir du siège du groupement de la Protection civile que le wali de Bouira a lancé, dans la matinée d’hier, la caravane de wilaya pour la solidarité avec les familles démunies.

Composée de plusieurs dizaines de camions, d’ambulances et d’autres véhicules utilitaires, cette initiative a vu la mobilisation de la direction de l’action sociale, du commerce, de la santé, de la protection civile, du croissant rouge et des services de sécurité. Sa principale mission c’est d’être au chevet des familles nécessiteuses de la wilaya, particulièrement durant cette période de grand froid et leur fournir des aides vestimentaires, alimentaires et des couvertures mais aussi une assistance médicale, puisque plusieurs médecins généralistes et spécialistes ont été aussi mobilisés. Pour le wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi, cette action s’inscrit «dans le cadre du programme de solidarité avec les familles nécessiteuses de la wilaya». Elle est principalement financée par le fond de wilaya et d’autres aides financières accordées par des particuliers. Selon M. Cherifi, et pour le premier jour, la caravane sillonnera plusieurs localités du Sud, de l’Est et de l’Ouest de la wilaya. «Comme vous l’avez constaté, il s’agit de la première étape de la campagne de solidarité que nous avons initié. Elle touchera toutes les régions éloignées ou isolées à travers la wilaya, sensiblement touchées par les intempéries. Elle est composée de médecins, d’agents d’assistance sociale, de la protection civile, du croissant rouge et de bénévoles, et ce, afin de présenter des aides pour les familles que les services de la DAS ont recensés comme nécessiteuses», a-t-il souligné. Et d’ajouter : «Pour aujourd’hui, nous avons programmé des aides pour un ensemble de 200 familles au Sud, à l’Est et à l’Ouest de la wilaya. L’opération se poursuivra jusqu’à la fin de la dégradation des conditions climatiques».

Oussama Khitouche