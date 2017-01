Création en vue d’une Maison du miel

Par DDK | Il ya 7 heures 9 minutes | 208 lecture(s)

C’est suite aux instructions du wali de Bouira, M Cherifi Mouloud, que la destinée des apiculteurs de la wilaya de Bouira semble se dessiner de manière positive avec l’appui de la Chambre de l’Agriculture. En effet, hier matin, plusieurs dizaines d’apiculteurs étaient au rendez-vous au siège de cette institution pour déléguer 10 professionnels du secteur, qui seront chargés de travailler en étroite collaboration avec la Chambre d’Agriculture, afin de mettre sur pied une structure qui sera chargée de valoriser et d’écouler les produits de la ruche, lesquels, connaissent, depuis quelques années, une mévente en raison, notamment, de ses prix. Pour M. Akkouche Malek, secrétaire général de la Chambre d’Agriculture de Bouira, l’initiative de la réalisation d’une Maison du Miel a été prise par le wali de Bouira qui, après avoir découvert le miel produit à travers la wilaya, s’est proposé de contribuer à la valorisation de ce produit. «Monsieur le wali a fortement apprécié la qualité du miel produit à travers la wilaya de Bouira au cours de différentes manifestations agricoles. Il a tenu à ce que ce produit soit considéré à sa juste valeur. C’est pour cela qu’il a affecté à la Chambre d’Agriculture de Bouira un local attenant à la maison de jeunes «Issiakhem» qui était abandonné et non exploité», affirme le SG de la Chambre d’Agriculture. M Akkouche précisera que la mise à disposition de ce local a été faite à titre gracieux pendant deux années. «M. Cherifi a exigé que cet endroit soit attractif et visité par les citoyens. Que le lieu ne devienne pas seulement une simple boutique pour vendre du miel, mais un espace dédié aux produits de la ruche, pour faire découvrir aux citoyens des autres wilayas la qualité exceptionnelle du miel de Bouira» ajoute-il. Selon notre interlocuteur, des instructions ont été données pour aménager ce local avec la réalisation d’une sculpture en forme de ruche ou d’une abeille qui sera très apparente et lumineuse. «La chambre d’agriculture a déjà avancé dans ce projet et des consultations ont été faites auprès d’artistes, pouvant réaliser les travaux. Des devis nous ont été remis et nous avons, également, consulté un architecte pour savoir quels genres d’aménagements doivent être réalisés pour rendre l’endroit agréable. Le wali nous a, également, affecté le terrain adjacent pour égayer l’endroit et organiser des manifestations agricoles. Il tient à ce projet», indique M Akkouche. Ainsi, tous les producteurs de miel pourront exploiter cet espace en exposant leurs produits avec leurs propres emballages et étiquetages. «Lorsque les gens viendront acheter du miel, ils pourront non seulement choisir la qualité du miel désiré, mais aussi la marque. Tout cela sera organisé par la Chambre d’Agriculture et nous créerons, également, des activités ludiques pour les enfants», affirme le SG de la Chambre d’Agriculture. Cet espace de vente se veut également être un garant des produits proposés à la vente qui disposeront tous des certificats d’analyses des laboratoires prouvant l’authenticité du miel. A souligner que quelques 1300 apiculteurs sont recensés dans le fichier de la chambre d’agriculture de Bouira. Cette dernière est considérée comme l’une des premières wilayas à l’échelle nationale dans la production mellifère et les produits de la ruche, avec un parc avoisinant les 138.100 ruchers pleins. Pour la dernière récolte du miel, il a été enregistré une production de 6950 quintaux, soit l’équivalent de 5 kg de miel par ruche.

Hafidh B.