La RN14 et le CW21 fermés

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 171 lecture(s)

Les services de la gendarmerie nationale ont fait état, hier, de la fermeture de 14 routes nationales et de 21 chemins de wilayas, suite aux perturbations climatiques qui ont affecté plusieurs régions du pays, depuis le 10 janvier.

«La détérioration des conditions climatiques a affecté le réseau routier à travers 16 wilayas du pays, notamment Béjaïa, Tizi-Ouzou, Bouira, et Boumerdès, ce qui a causé la fermeture de 14 routes nationales et 21 chemins de wilayas», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la cellule de communication de la gendarmerie nationale. Ce dernier a tenu à souligner que les éléments de la gendarmerie nationale ainsi que ceux de l’armée nationale populaire continuent «de conjuguer leurs efforts afin d’ouvrir ces routes à la circulation». S’agissant des wilayas les plus affectées par ces exceptionnelles intempéries, le bilan de la gendarmerie avance les wilayas de Médéa, Tissemssilt, Relizane, Tlemcen, Tizi-Ouzou et Bouira. «Les routes les plus affectées sont la RN99 dans la wilaya de Tlemcen et la RN15 reliant Tizi-Ouzou à Bouira en traversant la commune d’Aïn El Hammam au lieu-dit Fadj Tirouda», a précisé le même document. Par ailleurs, il est utile de souligner que le site électronique de la gendarmerie nationale «Tariki» a enregistré un pic de visite très important, lors de la dernière semaine, avec quatre millions de visites et 30 millions de requêtes liées aux routes fermées à la circulation et celles touchées par les intempéries. Le site web www.tariki.dz a été lancé le 19 juillet 2016 par le commandement de la gendarmerie nationale. Ce site est dédié à l’information routière et destiné aux citoyens en général et aux usagers de la route en particulier. Par ailleurs, les mêmes services ont fait savoir que 114 918 appels téléphoniques ont été reçus sur le numéro vert (10-55) entre le 1er et le 22 janvier en cours.

Samira Saïdj