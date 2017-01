Coupures d’électricité, inondations et glissements de terrain

Par DDK | Il ya 12 heures 26 minutes | 317 lecture(s)

Suite aux fortes précipitations qui ont affecté la région d’Iferhounène, durant près de 15 jours sans interruption, à l’exception de quelques brèves éclaircies passagères, notamment durant la journée et la nuit de mardi à mercredi derniers, des infiltrations d’eau ont été signalées dans certaines habitations privées. En effet, des foyers ont été inondés, dont certains ont vu carrément les plafonds de leurs demeures arrachés par les eaux pluviales, cela, sans parler des caves et des garages qui ont été submergés d’eaux. Par ailleurs, un glissement de terrain emportant une partie du stade de football d’Ighil Igoulmimène, commune d’Imsouhal, a causé un rétrécissement du chemin communal reliant cette localité à celle de Soumaa. Selon M. Hocine Ghanem, P/APC d’Imsouhal, le glissement en question n’avait pas obstrué la chaussée. Le trafic routier, excepté pour les véhicules de gros tonnages, n’a pas été perturbé. Un autre glissement de terrain a fermé temporairement la piste intercommunale Illiltène-Illoula Oumalou, avant que l’APC d’Illiltène n’intervienne pour rétablir la circulation routière. En outre, dans la soirée du mardi, durant plus d’une heure, une panne d’électricité survenue au village Tizi Guefrès a plongé dans le noir tous les villages de la localité, avant que les techniciens de la SDC n’isolent ce village pour ne pas pénaliser leurs voisins. Cependant, il est à noter que dans la matinée d’hier, mercredi, vers 10 heures du matin, la SDC a procédé au rétablissement du courant en réparant la panne survenue à Tizi Guefrès. Le même cas a été observé également dans la commune d’Illiltène qui était plongée elle aussi dans le noir «pendant au moins une heure», indiquera Belkadi Malik, adjoint au maire.

Madjid A.