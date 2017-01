66 décès dans 1 827 accidents enregistrés

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 150 lecture(s)

Soixante-six décès et 2 213 autres blessées ont été recensés dans pas moins de 1 827 accidents de la circulation, qui se sont produits sur les routes de la wilaya durant l’année 2016, selon le bilan annuel établi par la protection civile. Le nombre d’accidents et de victimes enregistrés dans ce bilan est en hausse comparativement à l’année 2015. Une année durant laquelle la protection civile avait recensé 1708 accidents, ayant entrainé la mort de 57 personnes et un peu plus de blessés par rapport à 2016, soit 2 314. A noter qu’en 2014, les mêmes services avaient dénombré 1718 accidents de la circulation, ayant coûté à la vie à 55 personnes et blessé 2451 autres. Le même bilan fait état de 2 252 foyers d’incendies enregistrés en 2016, dont 1 054 dans des milieux forestiers, 122 en milieu urbain et 22 en milieu industriel. 93 autres feux de véhicules ou d’engins ont été signalés durant la même période. Le gros des incendies a été enregistré durant la période allant de juin au 31 octobre, durant laquelle un total de 883 départs de feux a été recensé. Ces incendies ont ravagé 1958, 61 hectares de couvert végétal et 5 931 arbres fruitiers, s’étendant sur 38 hectares. Quelques 2110 bottes de foin et 105 ruches ont été, également, détruites par des incendies durant cette même période. Le bilan de la lutte contre les feux de forêt et des récoltes établi de juin à octobre de l’année 2016, est plus catastrophique que celui de la même période de l’année 2015, durant laquelle la protection civile avait enregistré 624 incendies ayant consumé 497,80 hectares de végétation et détruit 3956 arbres fruitiers, 2463 bottes de foin, 10 ruches et une serre. Par ailleurs, concernant la campagne de surveillance des plages durant la saison estivale 2016, ledit bilan fait état de 4925 sauvetages d’une noyade certaine à travers les 34 plages autorisées à la baignade. Le nombre d’estivants enregistrés sur les plages de la wilaya en été 2016 avoisine les 6 881 800. Les maitres-nageurs et autres éléments de la protection civile ont effectué 7 932 interventions durant la saison estivale 2016. Malheureusement, 14 baigneurs ont trouvé la mort par noyade, a-t-on déploré. L’affluence des baigneurs était en hausse de 15% comparativement à l’été 2015, au cours duquel l’on a totalisé 6 366 740 estivants. Par contre, le nombre de décès par noyade est en baisse de trois cas, car en 2015 la protection civile avait enregistré 17 noyés. Néanmoins, ce bilan est moins tragique par rapport à celui de l’été 2014, où 26 personnes ont péri lors de noyades.

Boualem Slimani