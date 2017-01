L’intersyndicale persiste dans son rejet

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 156 lecture(s)

L’intersyndicale autonome de la fonction publique ne recule pas dans sa lutte contre la réforme de la retraite.

Les syndicats autonomes de la fonction publique étaient tous unanimes à réitérer leur rejet de la nouvelle loi sur la retraite. L’intersyndicale reste inflexible et maintient toujours ses rassemblements de protestation prévus, le 28 du mois en cours, dans les wilayas de Blida, Batna, Oran et Ouargla. Aussi, et en signe de protestation contre la non-prise en charge de leurs doléances, ces formations syndicales menacent d’enclencher des mouvements de grève plus radicales au mois de février prochain. «Nous rejetons catégoriquement la nouvelle loi sur la retraite et nous lutterons pour exiger son retrait», a lancé le président du syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), lors d’une conférence de presse tenue hier au niveau de son siège national à Alger. De son côté, le porte-parole du Conseil des enseignants des lycées algériens (CELA) a salué l’initiative du ministère du Travail et de la Solidarité d’avoir invité, pour la première fois, les syndicats, mais il considère que le débat et le dialogue ouverts avec le ministre du Travail est «à double tranchant et on doit rester toujours vigilants et mobilisés surtout en ce moment». «Le gouvernement a ouvert le dialogue avec les syndicats parce qu’il a subi la pression», a expliqué la même source, avant d’ajouter : «nous allons poursuivre la concertation tout en maintenant la mobilisation autours de nos trois revendications». Abondant dans le même sens, le président du syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a salué l’initiative du ministre du Travail, tout en appelant à ce que «ce dialogue ne soit pas un dialogue de conjoncture, mais un dialogue qui s’inscrit dans la durée». Pour sa part, le président de l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (UNPEF) a déploré le fait que «cette rencontre n’a eu lieu qu’après l’adoption de la nouvelle loi sur la retraite». En outre, le président du syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest) a réaffirmé que la pétition a été lancée par l’intersyndicale depuis dimanche dernier, pour collecter un million de signatures afin d’exiger le gel de la réforme de la retraite. Ce syndicaliste a expliqué que l’objectif de cette pétition est de démontrer que la mobilisation est toujours de vigueur. Elle vise également, a-t-il dit, à démontrer aux pouvoirs publics qu’ils sont en déphasage avec les espérances des travailleurs. «La balle est dans le camp du gouvernement et c’est à lui d’assumer les conséquences de ces actions», a pesté le président du Snapest.

L.O.Challal