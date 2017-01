«Les acquéreurs du foncier doivent créer de l'emploi»

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 135 lecture(s)

«Notre direction prévoit d'organiser dans les prochaines semaines, dans chaque circonscription de la wilaya, des journées de sensibilisation sur les différents postes de travail que celle-ci peut offrir», a déclaré le directeur de l'emploi, lors d'une conférence qu'il a tenue hier au siège de la direction. S'ajoutant aux réunions périodiques de la commission départementale qui regroupe les cadres des différentes directions, «ces journées seront organisées en coordination avec le mouvement associatif des communes concernées», enchaînera M. M Attailia. Il est impératif, selon ce responsable, de satisfaire les demandes d’emploi, en veillant en premier sur la bonne mise en œuvre du dispositif d'insertion des jeunes dans le monde du travail. Les responsables du secteur encouragent, depuis une dizaine d'années, les employeurs, à travers la réduction de la charge patronale, notamment les cotisations : 15% sur chaque personne ayant déjà travaillé, 5% pour un primo demandeur d'emploi et 2,5% pour tout recrutement dans les régions du Sud, en plus d'une aide mensuelle de 3000 DA pendant trois années pour tout recrutement à durée indéterminée. «Notre institution effectue périodiquement des actions de contrôle pour débusquer les employeurs fraudeurs qui seront systématiquement enlevés de la liste des bénéficiaires», a-t-il tenu à souligner. Ne disposant que de 285 postes régularisés après trois ans au profit des cadres, cette instance étatique locale réitère, par la voix de son responsable, le devoir de tout investisseur d'atténuer le chômage des jeunes, qu'ils soient diplômés des universités ou des CFPA, techniciens supérieurs ou encore sans qualification. Rappelant encore que le foncier a été soustrait à la spéculation, le conférencier notera pour conclure que leur secteur encourage, à présent, l'investissement dans l'Est de la wilaya qui recèle des potentialités agricoles et halieutiques, dans l'optique de créer des zones spécifiques, en application de la feuille de route du nouveau wali, M. Madani Fouatih.

Salim Haddou