Signature d'une convention de formation

Le centre de formation et d’apprentissage d’Azeffoun a signé, hier, avec SAKOMAS, une entreprise algéro-coréenne de fabrication de bateaux, une convention, en présence du DFEP, du directeur de l’agence de wilaya de l’emploi et du chef de la daïra d’Azeffoun. La convention en question porte sur la formation dans la spécialité menuiserie maritime suivant le mode de formation par apprentissage. Une précédente convention signée entre les deux parties a permis de former dans la même spécialité 25 apprentis insérés dans le milieu professionnel au sein de la même entreprise. La durée de formation est de 18 mois pour l’obtention d’un certificat de maîtrise professionnelle au profit des détenteurs du niveau de 4e année moyenne. L’apprentissage est assuré au niveau des ateliers de la société SAKOMAS. L’organisation pédagogique, à savoir, le programme, le volume horaire, la formation, les examens et la délivrance des diplômes est à la charge du CFPA d’Azeffoun. La formation théorique et technologique complémentaire (FTTC) sera assurée au niveau du CFPA d’Azeffoun pour les 15 stagiaires. Durant le premier semestre de formation, un présalaire est octroyé aux apprentis par le CFPA d’Azeffoun et celui du 2e et 3e semestre par l’entreprise SAKOMAS. À noter que la présente convention est établie conformément à l’arrêté du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels relative aux modalités de l’organisation de la formation, de l’orientation et de l’incorporation des candidats à une formation et cela permettra la régulation et la maîtrise de l’offre de formation réservée au mode par apprentissage.