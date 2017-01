Comment protéger l'économie nationale

Par DDK | Il ya 15 minutes | 3 lecture(s)

“Le but de cette manifestation est d'informer les opérateurs économiques et le grand public sur la principale mission de nos brigades, à savoir la protection de l'économie nationale et la réduction, au maximum, des importations''. Cette déclaration a été faite, jeudi dernier, par le directeur régional des Douanes d'Alger Extérieur, M. Zitouni Djoudi Rachid, à l'ouverture des journées portes-ouvertes de la douane qui s'étaleront jusqu'au 31 du mois courant, au niveau de la maison de la culture Rachid Mimouni de Boumerdès. Mettant l'accent sur la modernisation de leur service administratif et système de contrôle du passage de marchandises, en tenant compte des changements de l'environnement, national et international, ce responsable notera une baisse sensible des importations, durant ces deux dernières années. L'instance douanière susmentionnée a, en 2016, enregistré pas moins de 166430 déclarations, dont 160877 relatives à l’importation, soit un taux de 57, 45%. Les opérations déclarées au niveau national sont, quant à elles, de l'ordre de 5553 ( 27, 92 %) . La somme des redevances de droits et taxes douanières avait atteint 2991.151.442.161.31 DA , soit un taux de 30.19 % des taxes prélevées au niveau national. En matière de lutte contre la contrefaçon, les services douaniers d'Alger Extérieur avaient enregistré, toujours en 2016, 16 affaires au cours desquelles des réserves furent précisément formulées sur 48387 gammes de marchandises. Pas moins de 72 affaires liées à la lutte contre la fuite de l'argent en devises vers les pays étrangers auront été également enregistrées. Les amendes infligées aux contrevenants, issues des actions desdites brigades, étaient, alors, estimées à 8248726431.75 DA. Lors de ces journées portes ouvertes, la direction régionale susmentionnée a exposé le matériel utilisé par ses brigades. Le public s'est montré, lors de ce premier jour, intéressé par les diverses activités présentées au niveau des stands. L'agent Nasredine Kountar a donné des explications détaillées sur les techniques et moyens matériels en matière de lutte contre la fraude et la contrefaçon. Il montrera, également, des échantillons de produits électroménagers et de chaussures de sports, contrefaits, en plus d'une caméra de surveillance, retrouvés dans la malle d'une personne au niveau de l'aéroport «Houari Boumédiène». Lors du coup d'envoi de cette manifestation, jeudi dernier, coïncidant avec la journée internationale des douaniers, de nombreux cadres de cette institution régionale ont été promus à des grades supérieurs, en présence des responsables civils et militaires locaux.

Salim Haddou