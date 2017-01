100 cartes électroniques Edahabia livrées

Par DDK | Il ya 15 minutes | 3 lecture(s)

Une centaine de cartes électroniques Edahabia ont été livrées par Algérie Poste de Tizi-Ouzou, a indiqué son responsable en fin de semaine. Inscrite dans le cadre de stratégie du secteur tendant à la modernisation des services postaux, cette carte jaune permet d’effectuer tous types de transactions financières et commerciales, via internet. Rappelons que cette opération a été lancée en décembre dernier à Tizi-Ouzou. Le détenteur de la carte jaune pourra, ainsi, effectuer tous types de transactions financières sur internet, notamment, le règlement des factures d’eau et d’électricité, des achats chez les commerces disposant de TPE (terminaux de paiement électronique), ainsi que l’acquisition de divers produits à partir du site d’AP "BaridiNet" permettant l’achat et le paiement via le web. Algérie Poste rassure que les détenteurs de cette nouvelle carte pourront effectuer des opérations de retrait et de paiement sur compte CCP "en toute sécurité". Son mode d’utilisation, "hautement sécurisé", garantit la " fiabilité" des transactions par une "vérification" de l’identité des clients avec des moyens technologiques "à la pointe", a-t-on précisé.

Nadia Rahab