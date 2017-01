Des villageois de Zeboudja bloquent la route

Par DDK | Il ya 13 minutes | 3 lecture(s)

Pour dénoncer la dégradation des chemins qui mènent à leur village, des dizaines d’habitants de Zeboudja, relevant de la commune d’Aïn-Turk à l’ouest de la wilaya de Bouira, ont bloqué durant la matinée du jeudi dernier, le chemin de wilaya CW06, reliant leur localité à la RN05. En effet, dès les premières heures de la matinée, des dizaines de villageois ont barricadé cette route à l’aide de pneumatiques en flammes, de pierres, de troncs d’arbres et d’autres objets hétéroclites. Des centaines d’automobilistes et de camionneurs, qui ont emprunté cet axe routier névralgique pour rallier l’autoroute est-ouest ou Alger dans le sens inverse sont restés bloqués pendant plusieurs heures. «Nous avons déjà protesté à deux reprises pour attirer l'attention des responsables sur l'importance de ces chemins pour nos déplacements, mais toutes nos réclamations sont restées lettres mortes», a affirmé un manifestant qui n'a pas manqué de mettre en exergue les souffrances qu'endurent les habitants de cette partie de la commune. «Nous sommes sérieusement pénalisés par la détérioration de ces chemins au point où nous vivons le calvaire en cas d'urgence, surtout que certains transporteurs ont abandonné cet itinéraire que même les taxis clandestins refusent d'emprunter», ajoute un autre manifestant dudit village. Les protestataires ont surtout pointé du doigt les camions poids-lourds qui, d’après-eux, sont la principale raison de la dégradation de ce réseau routier. Selon nos interlocuteurs, d’importants convois de camions et de poids lourds, souvent surchargés, transitent par cette localité, particulièrement sur le CW06, et ce, afin d’éviter le tronçon de l’autoroute et du contournement de la ville de Bouira où ils sont interdits de transiter. «Ces camionneurs, et pour éviter les contrôles des services de sécurité et du poids de leurs cargaisons, transitent via notre village, chose qui a provoqué la dégradation avancée de nos routes», tonne un autre manifestant. Et d’enchaîner : «Cette route a été réhabilitée récemment, malheureusement elle n’a pas tenu longtemps face au nombre impressionnant de poids-lourds qui la traversent. Alors, nous savons que face à cette situation de crise, elle ne sera jamais rénovée de nouveau et nous interpellons les responsables de la wilaya, pour réagir rapidement et interdire l’accès au poids-lourds !» À noter vers la fin qu’une délégation de la wilaya s’est déplacée sur les lieux, afin d’établir un rapport détaillé de la situation, alors qu’une autre délégation des protestataires s’est déplacée vers le siège de la wilaya, afin de transmettre les doléances de leurs concitoyens au premier magistrat de la wilaya.

Oussama Khitouche.