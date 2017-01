Trois personnes asphyxiées au monoxyde de carbone

Par DDK | Il ya 14 minutes | 3 lecture(s)

Trois personnes d’une seule famille ont été victimes, dans l’après-midi d’hier, d’une intoxication au monoxyde de carbone à l’intérieur de leur domicile sis au chef-lieu de la commune de Mezdour, au Sud-est de la wilaya de Bouira. Selon des sources locales, les trois personnes âgées de 47, 38 et 27 ans, qui présentaient des signes de maux de tête, de vertiges et de nausées, ont été évacuées par des citoyens vers la polyclinique de Bordj-Okhriss, avant d’être transférés vers l’EPH de Sour El-Ghozlane, où ils étaient pris en charge par les équipes médicales. «La vie de ces personnes est hors de danger», assurent nos sources. Un appareil de chauffage défectueux serait à l’origine de cet incident. Pour rappel, 17 élèves âgés entre 9 et 11 ans, de l’école primaire du village Iâalouachène, dans la commune d’Ath Laâziz, ont été sauvés in extremis, mercredi dernier, d’une intoxication au monoxyde de carbone, alors que quatre membres d’une seule famille ont péris, vendredi dernier, dans la commune de Ridan.

O.K.