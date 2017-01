La détermination de Benghabrit

Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

«La prévention et la lutte contre la violence en milieu scolaire figure parmi les priorités du ministère», a affirmé jeudi dernier la ministre de l’éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit. La première responsable du secteur a souligné sa détermination à prendre en charge, «de façon globale et permanente», ce phénomène qui prend des proportions alarmantes. Répondant à une question d'un membre de l'Assemblée Populaire Nationale lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, la ministre a relevé que «le phénomène de la violence en milieu scolaire a pris des dimensions alarmantes, ce qui influe négativement sur le climat en milieu scolaire». De ce fait, Mme Nouria Benghabrit a affirmé que «son département ministériel était soucieux de lutter contre la violence en milieu scolaire de façon globale et permanente à travers une série de mesures pédagogiques, organisationnelles et institutionnelles». Rappelant certaines mesures initiées par le ministère depuis deux ans pour lutter contre ce fléau, la première responsable du secteur de l'éducation a cité en particulier «les contenus éducatifs basés sur la notion de citoyenneté, de civisme et des droits de l'enfant». La ministre estime impératif de lutter contre la déperdition scolaire, toute en faisant savoir que l'accompagnement des élèves en difficulté scolaire compte parmi «les mesures à même de faciliter le traitement du phénomène de la violence». Elle a également souligné la nécessité «de revoir le règlement intérieur des établissements éducatifs, d’appliquer la charte de déontologie du secteur, d’œuvrer à respecter les lois interdisant le recours à la violence, d’encourager la participation des élèves dans la vie scolaire et de mettre en place des comités d'écoute». Pour ce qui est en outre des mesures à caractère institutionnel, la ministre a cité la mise en place d'une commission intersectorielle (ministère de l'Education - DGSN) en vue "d'élaborer une convention portant mise en place d'un plan de lutte contre le phénomène de la violence en milieu scolaire et des dangers du monde virtuel", ainsi qu'un groupe de travail avec les partenaires sociaux installés en 2015. Dans ce cadre, la ministre a mis en exergue les missions de l'Observatoire national d'éducation et de formation qui a pour principal objectif «la mise en place d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire».

L.O.CH